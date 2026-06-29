Impulso al Centro de Innovación La Estrella de Ciudad Rodrigo por parte de los grupos de acción local

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha celebrado el acto de firma del convenio marco de colaboración para el desarrollo y dinamización del Centro de Innovación Social y Territorial (CIS) La Estrella, una iniciativa municipal orientada a impulsar el emprendimiento, la empleabilidad, la innovación social y la cooperación entre entidades del territorio.

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En el acto han participado el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias; Buenaventura Montero, presidente de ADECOCIR; José María Herrero Pereña, presidente de ADEZOS; Javier Bajo Marcos, gerente de NORDESTE; y David Bernal Encinas, presidente de AFECIR, disculpando su asistencia los representantes de ADRISS y ADRECAG.

Durante su intervención, el alcalde subrayó que este convenio supone un nuevo paso para convertir el CIS La Estrella en un espacio abierto, útil y conectado con las necesidades reales de Ciudad Rodrigo y su comarca. En este sentido, Marcos Iglesias destacó que “en Ciudad Rodrigo todas las personas que tengan una idea y quieran emprender van a contar con nuestro apoyo y tienen un lugar donde hacerlo”. El regidor mirobrigense remarcó además que CIS La Estrella nace con una vocación clara de servicio público y de colaboración con el territorio, poniendo a disposición de emprendedores, empresas, asociaciones y entidades un espacio desde el que transformar ideas en proyectos, acompañar nuevas iniciativas y generar oportunidades vinculadas al desarrollo local sostenible. Una alianza con el territorio Los presidentes y representantes de los grupos de acción local y del tejido empresarial agradecieron al Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo la puesta en marcha de este marco de colaboración, así como la voluntad de contar con las entidades que trabajan directamente en el desarrollo económico, social y territorial de la provincia.

En sus intervenciones, coincidieron en valorar la importancia de sumar esfuerzos, compartir recursos y abrir nuevas vías de cooperación entre el Ayuntamiento, los grupos de acción local, el tejido empresarial y el conjunto de agentes implicados en el futuro del territorio.

El convenio firmado establece un marco general de colaboración estable para el desarrollo de actividades en el ámbito del CIS-CIT La Estrella, orientadas a la innovación social y territorial, el emprendimiento, la empleabilidad, la cooperación transfronteriza, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico sostenible.

Entre los ámbitos de actuación previstos se encuentran los programas de formación, capacitación y especialización; la incubación y aceleración de proyectos emprendedores; el desarrollo de iniciativas de innovación social; la organización de eventos, congresos, jornadas y talleres; la participación en redes de cooperación y proyectos europeos; la dinamización del ecosistema empresarial y social; la innovación digital y tecnológica; y el impulso de actividades culturales, sociales y educativas. Las actuaciones podrán desarrollarse a través de proyectos conjuntos, programas específicos, cesión o uso de espacios del Centro, participación en actividades del CIS La Estrella e intercambio de conocimientos, recursos y buenas prácticas.

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Por parte del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, el convenio recoge el compromiso de coordinar y gestionar el Centro, facilitar el uso de espacios, infraestructuras y recursos disponibles, dinamizar el ecosistema de innovación y emprendimiento e impulsar la visibilidad de las actuaciones conjuntas. Por su parte, las entidades colaboradoras participarán activamente en las actividades del Centro, aportarán conocimiento, experiencia, recursos o red de contactos, colaborarán en el diseño y ejecución de proyectos y contribuirán a la difusión de las actuaciones desarrolladas en colaboración.