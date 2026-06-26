El II Concurso 'Miropincho' vuelve a Ciudad Rodrigo con una fuerte apuesta gastronómica local y cuatro premios en juego

El II Concurso 'Miropincho' vuelve a Ciudad Rodrigo con una fuerte apuesta gastronómica local y con cuatro premios en juego.

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Desde este viernes y hasta el próximo 9 de octubre, los establecimientos participantes ofrecerán sus mejores creaciones como parte de este certamen que gira en torno a la creatividad culinaria y la

promoción de la hostelería local.

Todos los viernes dentro de las fechas que se indican habrá un ruta gastronómica de pinchos en el municipio, aunque cada establecimiento podrá mantener su pincho disponible durante el resto de la semana si así lo desea. Después, los pinchos serán evaluados por un jurado profesional que valorará

aspectos como la presentación, el sabor, la originalidad y la calidad de los ingredientes utilizados.

En juego hay cuatro premios de 1.000 euros en total: 500 para el primero; 300 para el segundo y 200 para el tercero; a mayores habrá otro cuarto premio que será el que elija el público y que se llevará 100 euros.

Entre las personas que participen en la votación, se sortearán tres vales de 10 euros para consumir en los establecimientos que hayan participado en el concurso pero que no hayan sido los ganadores.

Lass personas interesadas en votar podrán hacerlo a través del siguiente enlace.