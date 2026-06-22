La Feria de Teatro de Castilla y León reunirá en Ciudad Rodrigo 46 espectáculos y 60 funciones en su edición más internacional

La Feria de Teatro de Castilla y León volverá a situar a Ciudad Rodrigo como uno de los grandes puntos de encuentro de las artes escénicas con la celebración de su 29.ª edición, que tendrá lugar del 25 al 29 de agosto.

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La programación de este año contará con 46 espectáculos y 60 funciones, seleccionadas entre más de un millar de propuestas procedentes de 25 países. El evento reunirá a compañías de 14 comunidades autónomas y Portugal, consolidando su posición como una de las ferias teatrales más importantes del occidente peninsular.

Esta edición estará marcada por la renovación y la apuesta por nuevos lenguajes escénicos. Un total de 27 compañías participarán por primera vez en la Feria y se han programado 15 estrenos, con propuestas que abarcan desde el teatro clásico y contemporáneo hasta el circo, la danza, los títeres, el teatro de calle y la improvisación.

Las compañías de Castilla y León tendrán un papel destacado con 17 formaciones participantes, la cifra más alta de la historia de la Feria. Entre ellas estará la salmantina Edulogic Producciones, que presentará “M.A.O. Museo de Amor y Oro”, un espectáculo relacionado con el V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La presencia internacional también será uno de los grandes atractivos de esta edición. Portugal contará con cinco compañías y nueve funciones, mientras que se incorporarán propuestas procedentes de territorios como La Rioja, Asturias, Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía, Galicia, País Vasco y Comunidad Valenciana.

El programa ofrecerá actividades para todos los públicos, con espectáculos infantiles, familiares y propuestas dirigidas a jóvenes y adultos. Además, la Feria mantendrá su apuesta por acercar la cultura a la ciudadanía con iniciativas como Divierteatro, destinada a fomentar el interés por las artes escénicas entre los más pequeños.

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