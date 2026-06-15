Ciudad Rodrigo mejora de la iluminación de la Catedral y Cerralbo con un ahorro energético del 40%

Arranca el proyecto de mejora de la iluminación y de la eficiencia energética de la Catedral y del entorno de Cerralbo, con un ahorro previsto del 40,73% en el consumo eléctrico respecto a la instalación actual. Esta actuación permitirá modernizar un sistema ya obsoleto y mejorar la visibilidad y la puesta en valor de estos conjuntos monumentales, especialmente en horario nocturno.

Publicidad Publicidad

El Ayuntamiento licita el proyecto, dotado con 191.180 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation EU). La intervención se enmarca en las políticas de eficiencia energética y reducción de emisiones y supone un nuevo paso en la renovación del alumbrado ornamental de la ciudad.