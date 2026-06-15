FEVESA convoca dos movilizaciones para exigir mejoras en el transporte público y la recuperación del tren a Barcelona

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha presentado este lunes dos movilizaciones con las que pretende sacar a la ciudadanía a la calle en defensa de un transporte público “digno” y adaptado a las necesidades de la ciudad y su entorno. La entidad reivindica tanto mejoras en el servicio de autobuses como una mayor apuesta por las conexiones ferroviarias de Salamanca.
Durante una rueda de prensa celebrada en su sede, FEVESA dio a conocer la campaña que acompañará ambas concentraciones y lanzó un mensaje claro y es que el acceso a un transporte público de calidad es un derecho fundamental y una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades.
La primera movilización tendrá lugar el próximo 17 de junio, a las 20:30 horas, en la Puerta de Zamora. Convocada por la Plataforma por un Transporte Digno, la concentración reclamará mejoras en los servicios de autobús urbano e interurbano para dar respuesta a las demandas de los vecinos de Salamanca y su alfoz.
La segunda cita será el 18 de junio, también a las 20:30 horas, frente a la estación de Vialia, bajo el lema “Salamanca no se baja del tren”. En esta ocasión, FEVESA centrará sus reivindicaciones en el ámbito ferroviario, exigiendo la recuperación del tren directo a Barcelona, la restitución de frecuencias y horarios eliminados en los últimos años y la implantación de una quinta frecuencia del servicio Alvia con Madrid.
FEVESA considera que la pérdida de conexiones ferroviarias contribuye al aislamiento de Salamanca y dificulta su desarrollo económico y social. Por ello, defiende que unas comunicaciones eficientes son esenciales para favorecer el crecimiento de la ciudad, mejorar su competitividad y contribuir a fijar población.