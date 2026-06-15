FEVESA convoca dos movilizaciones para exigir mejoras en el transporte público y la recuperación del tren a Barcelona

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (FEVESA) ha presentado este lunes dos movilizaciones con las que pretende sacar a la ciudadanía a la calle en defensa de un transporte público “digno” y adaptado a las necesidades de la ciudad y su entorno. La entidad reivindica tanto mejoras en el servicio de autobuses como una mayor apuesta por las conexiones ferroviarias de Salamanca.

Publicidad Publicidad

Durante una rueda de prensa celebrada en su sede, FEVESA dio a conocer la campaña que acompañará ambas concentraciones y lanzó un mensaje claro y es que el acceso a un transporte público de calidad es un derecho fundamental y una herramienta clave para garantizar la igualdad de oportunidades.

La primera movilización tendrá lugar el próximo 17 de junio, a las 20:30 horas, en la Puerta de Zamora. Convocada por la Plataforma por un Transporte Digno, la concentración reclamará mejoras en los servicios de autobús urbano e interurbano para dar respuesta a las demandas de los vecinos de Salamanca y su alfoz.

La segunda cita será el 18 de junio, también a las 20:30 horas, frente a la estación de Vialia, bajo el lema “Salamanca no se baja del tren”. En esta ocasión, FEVESA centrará sus reivindicaciones en el ámbito ferroviario, exigiendo la recuperación del tren directo a Barcelona, la restitución de frecuencias y horarios eliminados en los últimos años y la implantación de una quinta frecuencia del servicio Alvia con Madrid.