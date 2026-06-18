Ciudad Rodrigo presenta una "intensa y variada" programación de verano con 52 actividades para todos los públicos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo ha dado a conocer oficialmente su programación cultural, deportiva y de ocio para los próximos meses. Un calendario que destaca por su densidad, compuesto por un total de 52 actividades que se extenderán desde junio hasta el inicio del otoño, y que busca dinamizar la vida social del municipio implicando tanto a la juventud como a los mayores y niños.

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Los meses más intensos serán julio y agosto y la programación se extenderá hasta el 1 de octubre con la celebración de la Feria Medieval.

El alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, acompañado por concejales y representantes del tejido asociativo, ha calificado este verano como "muy intenso, bonito y de todo tipo".

Una de las novedades más destacadas de esta edición es el intercambio de escenarios para las grandes agrupaciones musicales en el Martes Mayor, en el que la orquesta SMS "sube" este año a la Plaza Mayor y el Martes Chico que contará con la actuación de la orquesta Clan Cero.

Además, se ha anunciado que los fuegos artificiales recuperarán su fecha original, siempre y cuando la meteorología lo permita y no se declaren alertas por riesgo de incendios.

El programa estival recupera y potencia citas clave para el municipio. La ruta gastronómica "Miro Pincho" se extenderá durante todo el verano, mientras que la emblemática "Ruta de los Malditos" celebrará su 10º aniversario plenamente integrada en la programación oficial. Asimismo, el consistorio volverá a impulsar de forma directa el evento de Acoso y Derribo.

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