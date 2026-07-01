El alcalde de Ciudad Rodrigo , Marcos Iglesias, y el delegado municipal, Rubén Benito, han supervisado el inicio de los trabajos de eliminación de vegetación en el azud de La Pesquera. Este nuevo servicio está integrado dentro del contrato de limpieza y aseo urbano adjudicado a la empresa FCC.

La intervención en esta concurrida zona de ocio tiene como objetivos principales mejorar la seguridad de los usuarios que la visitan, así como optimizar la imagen pública y garantizar las condiciones de salubridad del entorno fluvial. Con esta actuación, el consistorio busca mantener en óptimas condiciones uno de los espacios recreativos más emblemáticos del municipio de cara a su uso ciudadano.