Consulta la agenda cultural programada para Salamanca durante julio y agosto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta la programación cultural que ha preparado para los meses de julio y agosto en las nueve provincias de Castilla y León, con un total de 712 actividades.
La programación incluye 59 exposiciones temporales; 47 visitas guiadas; 17 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 136 actividades musicales y conciertos; 207 espectáculos de teatro y artes escénicas; 5 ciclos de cine; 11 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 221 cursos, talleres, actividades didácticas, familiares y online.
En concreto, en Salamanca se podrán visitar tres exposiciones:
- 'Antes del paisaje': plasma la búsqueda del paisaje y su naturaleza, dilatando la relación entre el ser humano y lo más primitivo. Es apta para todos los públicos y podrá visitarse en la biblioteca pública de Salamanca en el patio alto de lunes a viernes de 9 a 21 horas; los sábados de 9 a 14 y de 16 a 19 horas; el domingo y los festivos de 14 a 16 horas.
- 'Piezas desconocidas': propone un recorrido por documentos y testimonios, con una visita guiada el día 11 de junio a las 12:00 horas. Se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca y está abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
- 'Hagamos títeres de cachipora. ¿Con qué objetos?': nace del libro homónimo de Rodorín. La exposición combina piezas de colección con materiales didácticos y artísticos. Se podrá visitar desde el 3 de julio al 29 de agosto en el patio alto de la biblioteca de Salamanca.
A mayores hay programadas unas visitas para grupos del Archivo Histórico Provincial de Salamanca realizando un recorrido por las salas de trabajo, los talleres de restauración y digitalización y los depósitos además de acceder a una muestra de documentos significativos conservados en el Archivo. La duración de la visita es de 75 minutos y se requiere de inscripción previa en el teléfono 923214 743 o mediante correo electrónico (archivo.salamanca@jcyl.es).
En cuanto a las artes escénicas hay varias actuaciones de teatro programadas:
- 'Majuelo en campos de Castilla', el domingo 5 de julio
- 'Atta, mañana ya no habrá más Numancia', el sábado 11 de julio
- 'Los enamorfados', el miércoles 15 de julio
- 'El mentiroso', el sábado 18 de julio
- 'Espectáculo de fuego', el sábado 8 de agosto
- 'El mentiroso', viernes 14 de agosto
- 'Tiempo al tempo', domingo 23 de agosto
- 'El licenciado vidriera', sábado 29 de agosto
Las actuaciones musicales tendrán variedad de música electrónica, de raíz, fusión funk, pop, soul y ritmos cubanos.
- Marina Garmo (música electrónica): 8 de julio a las 21:00 horas en la Biblioteca Pública de Salamanca
- Serigosa Folk (música de raíz): 9 de julio a las 21:00 horas en la Biblioteca Pública de Salamanca
- Orca (música fusión funk, pop, soul): 10 de julio a las 21:00 horas en la Biblioteca Pública de Salamanca
- Concierto de verano del VI Festival Escenario Patrimonio de la Banda Sinfónica de Castronuevo de Esgueva: 14 de julio a las 21:00 horas en el exterior de la iglesia de Villar de Peralonso
- Laura Nova (pop, ritmos cubanos): 16 de julio a las 21:00 horas en la Biblioteca Pública de Salamanca
- Bélver Yin (música alternativa): 17 de julio a las 21:00 horas en la Biblioteca Pública de Salamanca
- 'Manusser' (concierto en colaboración con Sol en la música): 17 de julio en la Isla del Soto en Santa Marta de Tormes
- 'Tributo a El último de la fila': 6 de agosto en la plaza mayor de Villarino de los Aires
- 'Rojo Sangre': el 9 de agosto en el Palacio Ducal de Béjar
- 'Electro folklore poético': 22 de agosto en la iglesia de Macotera
También hay lugar para la lectura de libros: 'Historias compartidas' de Bárbara Végmed; 'Faltacidad' de Irene Mesonero; 'Retablillo de títeres y cuentos' y 'Retahíla' de Rodorín. Igualmente hay programadas actividades teatrales infantiles como '¡El gran Cáliban! Las locas historias de un circo en miniatura'; 'Chiflados'; 'Show musical homenaje a Disney'; 'La Jarana'; 'Lazos de sangre'.