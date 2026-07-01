Consulta la agenda cultural programada para Salamanca durante julio y agosto

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte presenta la programación cultural que ha preparado para los meses de julio y agosto en las nueve provincias de Castilla y León, con un total de 712 actividades.

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La programación incluye 59 exposiciones temporales; 47 visitas guiadas; 17 charlas y conferencias, cursos y encuentros; 136 actividades musicales y conciertos; 207 espectáculos de teatro y artes escénicas; 5 ciclos de cine; 11 actividades de animación a la lectura y presentaciones literarias y 221 cursos, talleres, actividades didácticas, familiares y online.

En concreto, en Salamanca se podrán visitar tres exposiciones:

'Antes del paisaje': plasma la búsqueda del paisaje y su naturaleza, dilatando la relación entre el ser humano y lo más primitivo. Es apta para todos los públicos y podrá visitarse en la biblioteca pública de Salamanca en el patio alto de lunes a viernes de 9 a 21 horas; los sábados de 9 a 14 y de 16 a 19 horas; el domingo y los festivos de 14 a 16 horas.

'Piezas desconocidas': propone un recorrido por documentos y testimonios, con una visita guiada el día 11 de junio a las 12:00 horas. Se encuentra en el Archivo Histórico Provincial de Salamanca y está abierta de lunes a viernes de 9 a 14 horas.

'Hagamos títeres de cachipora. ¿Con qué objetos?': nace del libro homónimo de Rodorín. La exposición combina piezas de colección con materiales didácticos y artísticos. Se podrá visitar desde el 3 de julio al 29 de agosto en el patio alto de la biblioteca de Salamanca. A mayores hay programadas unas visitas para grupos del Archivo Histórico Provincial de Salamanca realizando un recorrido por las salas de trabajo, los talleres de restauración y digitalización y los depósitos además de acceder a una muestra de documentos significativos conservados en el Archivo. La duración de la visita es de 75 minutos y se requiere de inscripción previa en el teléfono 923214 743 o mediante correo electrónico (archivo.salamanca@jcyl.es).

En cuanto a las artes escénicas hay varias actuaciones de teatro programadas:

'Majuelo en campos de Castilla', el domingo 5 de julio

'Atta, mañana ya no habrá más Numancia', el sábado 11 de julio

'Los enamorfados', el miércoles 15 de julio

'El mentiroso', el sábado 18 de julio

'Espectáculo de fuego', el sábado 8 de agosto

'El mentiroso', viernes 14 de agosto

'Tiempo al tempo', domingo 23 de agosto

'El licenciado vidriera', sábado 29 de agosto Las actuaciones musicales tendrán variedad de música electrónica, de raíz, fusión funk, pop, soul y ritmos cubanos.

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