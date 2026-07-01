Salamanca incorpora desde mayo a 15 nuevos médicos residentes

La Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León ha incorporado en los dos últimos meses a 334 médicos que han finalizado su formación sanitaria especializada, de los cuales por la vía del programa de fidelización han sido 220. Según explican desde la Junta, a esta cifra hay que sumar otros 114 facultativos que se han incorporado ya a plazas vacantes en los centros. En total, Salamanca ha incorporado a 14 nuevos sanitarios tanto en su capital como en su provincia.

Publicidad Publicidad

Así, el programa de fidelización, que refuerza las políticas de búsqueda activa de profesionales por parte de la Gerencia Regional de Salud, ha adjudicado un total de 226 contratos con una duración de tres años a los residentes que han optado a estas plazas tras acabar su formación sanitaria especializada, dentro del Programa 2026 de fidelización y cobertura asistencial de la Consejería de Sanidad.

Este año han participado en el programa un total de 339 residentes. Este elevado número se ha traducido en la adjudicación de 226 contratos, lo que ha permitido que casi siete de cada diez participantes continúen vinculados al Sistema Público de Salud de Castilla y León.

Por áreas asistenciales, el resultado ha sido de 177 contratos en especialidades hospitalarias, 37 de Medicina de Familia y Comunitaria, cinco de ellas en la modalidad de ámbito rural, seis para Pediatría de Atención Primaria y las seis ofertadas para especialidades de enfermería.

El número de adjudicaciones en los centros en los que existe una mayor necesidad asistencial, los hospitales de nivel 1 y 2, han sido 90, y otras 87 en los hospitales nivel 3 y 4. Por tanto, en 2026 el 51 % de los contratos adjudicados han sido para profesionales de los hospitales de nivel 1 y 2, que era uno de los objetivos de la convocatoria.

En relación a las diferentes provincias, la adjudicación de contratos en hospitales ha sido la siguiente: 17 en Ávila, 36 en Burgos, 9 en León, 11 en El Bierzo, 13 en Palencia, 9 en Salamanca, 15 en Segovia, 11 en Soria, 23 en Valladolid Este, 10 en Valladolid Oeste y 23 en Zamora.

Publicidad Publicidad

En cuanto a los contratos ofertados de Medicina de Familiar y Comunitaria, el total ha ascendido a 32, repartidas de la siguiente manera: 5 en Burgos, 4 en León, 4 Salamanca, 2 en Segovia, 5 en Valladolid Este, 10 en Valladolid Oeste y 2 en Zamora. De las que pertenecen a la modalidad de plazas específicas del ámbito rural, que van dotadas de incentivos a mayores como estancias formativas en el extranjero, se han adjudicado cinco contratos, comprendidos en Burgos, Salamanca, Segovia y en Soria, llevándose dos contratos esta última provincia.