Salamanca mantiene los servicios especiales de autobús para asistir al XIX Festival Músicos en la Naturaleza

La XIX edición de Músicos en la Naturaleza se celebrará el próximo sábado 4 de julio en la finca Mesegosillo, en Hoyos del Espino, donde, según informaciones de la Junta, se congregarán más de 11 mil personas para ver en concierto a Alan Parsons, Deep Purple y Burning.

Publicidad Publicidad

Para ello, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León ha vuelto a desarrollar un amplio dispositivo se seguridad que contará con tres ambulancias, dos puntos de primeros auxilios, un puesto sanitario, un hospital de campaña y más de 30 profesionales de Cruz Roja.

También se vuelve a reforzar el servicio de autobuses lanzadera: se habilitarán dos líneas desde Arenas de San Pedro y El Barco de Ávila hasta Hoyos del Espino, con salida a las 17.30 horas y regreso 30 minutos después de la finalización del concierto. Desde Candeleda partirá un servicio específico a las 17.00 horas. Desde Salamanca, al igual que desde Madrid, Valladolid y Ávila se mantienen los servicios especiales para este día.

Para quienes se desplacen en vehículo particular se han habilitado 3.155 plazas de aparcamiento distribuidas en 19 zonas.

La apertura de puertas tendrá lugar a las 18.00 horas. Alan Parsons abrirá el festival a las 19.30 horas; Deep Purple actuará a las 21.30 horas; y Burning cerrará la programación a partir de las 23.30 horas.

La finalización está prevista en torno a la 1.00 de la madrugada.