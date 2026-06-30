La extinta Unión Deportiva Salamanca sigue aumentando el importe y se mantiene como líder en deuda con Hacienda. Sin embargo, la lista se ha actualizado con otras empresas y sociedades de la provincia. Descubre cuáles siguen en el listado, las que desaparecen y las que se incluyen por primera vez

La Agencia Tributaria ha publicado este martes, 30 de junio, el nuevo listado actualizado de sociedades y personas que más dinero deben al Erario. Entre ellas se pueden distinguir una treintena relacionadas con la provincia de Salamanca, cuya deuda total se sitúa por encima de los 83 millones de euros.

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Una deuda total que se reduce en 40 millones respecto a 2024 -la información que ofrece Hacienda corresponde al cierre de 2025-, al no incluirse en este nuevo listado los más de 33.410.659 euros que tenía pendiente de pago la sociedad Salamanca Fuel Center, una de las empresas vinculadas a la trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama y por la que fue detenido uno de sus testaferros en San Cristóbal de la Cuesta.

Además de Salamanca Fuel Center, esta nueva lista de morosos ya no incluye a Prosa Promotora de Salamanca, Jamon Salamanca SA, Strategic Minerals Spain SL y Proteccion y vigilancia salmantina SL; empresas que sí aparecían en el anterior listado de deudores.

Por el contrario, tres nuevas empresas de Salamanca entran en la lista de nuevos morosos: Hispánica de Viales 2011 SL (1.057.755 euros de deuda), Codimader SL (736.294 euros) y Construcciones Hermatinsa SL (640.877 euros), sociedad que comparte administrador único con la primera de estas empresas.

La extinta UDS suma 299 euros más de deuda hasta los 13.400.371,59 euros La extinta Unión Deportiva Salamanca ha vuelto a la cabeza del listado de empresas y sociedades salmantinas que mayor cantidad de dinero deben a Hacienda.

Aunque siempre ha sido una de las sociedades que ha encabezado este listado, el pasado año fue superada por la mencionada Salamanca Fuel Center con su deuda de más de 33 millones.

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Sin embargo, en 2025 (al no incluirse Salamanca Fuel) la UDS vuelve a liderar este ranking con 13.400.371,59 euros de deuda, 299,59 euros más de lo que debía en 2024. Le sigue de nuevo la sociedad de Fernandez de Troconiz SA, que reduce más de 2 millones de euros su deuda para bajar de la barrera de la decena: 9.739.005,25 euros.

El podio de morosos lo cierra Verona Norte Promotora SL, la extinta sociedad de Juan José Pascual, con prácticamente la misma deuda que en el último registro, 8.441.151,07 euros.

Entre las 28 empresas que este medio de comunicación ha identificado en el listado de Hacienda, además de las ya mencionadas, la que más reduce su deuda es Macías & Otero SL, que baja la cifra total en 1,1 millones de euros, aunque todavía debe 2.483.930,97 euros. Mientras, otras 13 sociedades también reducen lo que deben al Fisco, aunque algunas solo por escasos céntimos.