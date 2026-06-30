Los datos muestran una reducción de accidentes de tráfico y fallecidos en las carreteras de Salamanca en los últimos 20 años

Este martes 30 de junio ha tenido lugar en la Subdelegación del Gobierno de Salamanca la Comisión Provincial sobre Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, donde se ha puesto sobre la mesa la evolución de la siniestralidad vial en la provincia, además de puesta en marcha la marcha del teléfono 018.

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El jefe provincial de la DGT , Miguel Moreno, ha explicado la evolución del número de fallecidos en siniestros de tráfico en Salamanca desde 2005 a 2025. Los datos manifiestan una reducción tanto de los siniestros viales registrados como del número de personas que han perdido la vida en las carreteras salmantinas durante estos 20 años.

En 2006, en Salamanca fallecieron por accidente de tráfico 51 personas y otras 240 resultaron heridas graves en los 1.017 siniestros que se contabilizaron. En 2024, que es el último año del que se dispone de datos consolidados, las cifras son menores: 660 siniestros, 15 fallecidos y 66 heridos graves.

Cuatro personas han perdido ya la vida en 2026 En lo que llevamos de año, este 2026 en Salamanca han perdido la vida por accidente de tráfico 4 personas, tres hombres y una mujer por una salida de vía, un atropello, una colisión frontal y un choque contra una ermita ocurrido hace tan solo una semana en Candelario.