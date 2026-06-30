Un total de 25 personas finalizan la formación de Laboris Helmántica en Salamanca

El proyecto Laboris Helmántica del Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la inserción laboral de personas con mayores dificultades de acceso al empleo. Un total de 25 personas han finalizado las segundas ediciones de los cursos de Camarera/o de pisos y Formación básica para celadores/as, de las que seis ya han encontrado trabajo y el resto se encuentra realizando entrevistas con empresas de la ciudad.

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Durante la entrega de diplomas, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, destacó que estas acciones formativas responden a las necesidades del tejido empresarial salmantino y buscan generar nuevas oportunidades de empleo para colectivos en situación de vulnerabilidad.

Desde su puesta en marcha, Laboris Helmántica ha formado a 144 personas a través de 13 acciones formativas y ha realizado 550 entrevistas de orientación y asesoramiento laboral. Actualmente, otras 54 personas participan en cinco cursos y, antes de finalizar el año, se convocarán cuatro nuevas acciones formativas relacionadas con carpintería, celadores, servicios administrativos y limpieza de espacios abiertos e instalaciones industriales.

El programa cuenta con un presupuesto de 1,54 millones de euros, financiado en un 60 % por el Fondo Social Europeo Plus y en un 40 % por el Ayuntamiento de Salamanca.

Las acciones formativas incluyen 15 becas remuneradas por curso para ayudar a sufragar los gastos de asistencia, transporte y conciliación familiar. Podrán participar personas desempleadas empadronadas en Salamanca que pertenezcan a colectivos con especiales dificultades de inserción laboral, como parados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad social.

Las próximas convocatorias se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y las solicitudes podrán presentarse a través del Registro General del Ayuntamiento.