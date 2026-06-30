Adjudicada la reforma del albergue Lazarillo de Tormes para transformarse en el Centro Ciudad del Talento

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado la reforma del albergue Lazarillo de Tormes, situado en el barrio de Chamberí, para su conversión en el Centro Ciudad de Talento, por un presupuesto que asciende a 3.390.325,06 euros. Tal y como informó este medio, la actuación se engloba en el proyecto TRUST, una iniciativa piloto cofinanciada con fondos FEDER que busca transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia, pero también aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales.
Para lograrlo, el proyecto usará la tecnología y herramientas como la Inteligencia Artificial, lo que, según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, hace que TRUST enlace con la identidad común Salamanca Tech y la transferencia del conocimiento. El edificio, por su parte, constará de tres plantas y un sótano, y en las plantas intermedias se desarrollará el grueso del programa del ‘hub’ tecnológico.
En la planta baja se ubicará el Centro de Innovación y Cuidado ‘Innovation & Care Center’, mientras que en la planta alta un ‘hub’ de emprendimiento tecnológico con enfoque social. Por su parte, la planta baja se repartirá en un vestíbulo/recibido; un espacio para el personal administrativo; una sala de reuniones para unas veinte personas; un salón de actos para conferencias con un aforo de 70 personas; un espacio demostrador con una vivienda monitorizada; tres salas de formación; y, cuatro despachos destinados a los socios del proyecto TRUST para el desempeño de su trabajo y el asesoramiento a beneficiarios.