Adjudicada la reforma del albergue Lazarillo de Tormes para transformarse en el Centro Ciudad del Talento

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado la reforma del albergue Lazarillo de Tormes, situado en el barrio de Chamberí, para su conversión en el Centro Ciudad de Talento, por un presupuesto que asciende a 3.390.325,06 euros. Tal y como informó este medio, la actuación se engloba en el proyecto TRUST, una iniciativa piloto cofinanciada con fondos FEDER que busca transformar el sistema de apoyo a las personas en situación de dependencia, pero también aligerar la carga de sus cuidadores no profesionales.

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Para lograrlo, el proyecto usará la tecnología y herramientas como la Inteligencia Artificial, lo que, según apunta el Ayuntamiento de Salamanca, hace que TRUST enlace con la identidad común Salamanca Tech y la transferencia del conocimiento. El edificio, por su parte, constará de tres plantas y un sótano, y en las plantas intermedias se desarrollará el grueso del programa del ‘hub’ tecnológico.