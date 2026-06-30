El evento, a manos del Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Agencia 51 y el Club Triatlón Charro, se celebrará el próximo 25 de julio

El centro urbano de Salamanca acogerá, el próximo sábado 25 de julio, la primera edición de 'La Vertical Bike Challenge', una carrera ciclista nocturna que "nace con vocación de convertirse en una de las citas más originales del calendario deportivo urbano", según explica el Ayuntamiento de Salamanca.

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Para llevar a cabo este evento, el consistorio colabora con la Agencia 51 y el Club Triatlón Charro en la organización de la prueba, en una apuesta "por impulsar nuevos formatos deportivos en la ciudad y acercar el ciclismo al público desde una perspectiva innovadora, urbana y participativa".

En esta propuesta, los duelos serán de uno contra uno, en subida cronometrada individual de 200 metros, con enfrentamientos directos, máxima intensidad y eliminatorias. Así, la organización califica esta competición de "explosiva, visual y pensada para que el público viva el ciclismo de cerca, en un

ambiente nocturno, vibrante y diferente".

En cuanto al escenario elegido para el evento, este se compone de la calle Veracruz, una de las vías más emblemáticas del centro histórico de Salamanca. De esta manera, deporte, ciudad y patrimonio se unirán en "una propuesta que busca transformar una calle icónica en un auténtico muro urbano para ciclistas", según detalla el Ayuntamiento de Salamanca.

La competición contará con diferentes modalidades, incluyendo participación para categorías generales, sub16 y ciclismo adaptado, con el objetivo, según transmiten desde la organización, de abrir la experiencia a distintos perfiles de deportistas y fomentar la participación en un formato inclusivo, dinámico y accesible.

En cuanto a los galardones, cabe destacar que 'Vertical Bike Challenge' entregará premios en metálico para las categorías Absoluta Masculina y Absoluta Femenina, con una dotación igualitaria para ambas clasificaciones. El primer puesto recibirá 600 euros y trofeo, el segundo clasificado obtendrá 300 euros y trofeo, y el tercer puesto estará premiado con 200 euros y trofeo.

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