El programa de ocio para personas mayores ‘Findes Activos’ estará activo desde el mes de julio

Sale a la luz el programa 'Findes Activos' para el mes de julio, de la mano del Ayuntamiento de Salamanca en colaboración con la Federación de Asociaciones de Mayores de Salamanca (Famasa), estará activo los viernes, los sábados y los domingos con actividades de entrada libre hasta completar aforo.

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El objetivo de esta iniciativa, según apunta el consistorio, es fomentar la convivencia, el bienestar emocional y el envejecimiento enérgico mediante actividades culturales, recreativas y sociales que se desarrollarán en distintos centros municipales y espacios al aire libre de la ciudad.

Durante el mes de julio, la programación de los viernes se llevará a cabo en el Centro Municipal de Mayores Trastormes, donde cada semana se celebrarán sesiones de baile con grupos musicales muy conocidos por los participantes. A lo largo del mes, actuarán los grupos Oro Negro y Casanova, que ofrecerán tardes animadas y abiertas a todas las personas mayores que deseen participar.

Los sábados también tendrán una amplia oferta en el Centro Municipal de Mayores Trastormes. Estas actividades comenzarán con propuestas de juegos dinámicos, talleres de arte y dibujo de observación, sesiones de teatro e improvisación y juegos de lógica e ingenio. Además, se ofrecerán tardes de cine con la proyección de la película ‘Una rubia muy legal’, así como varias sesiones de bingo, que suelen contar con una gran participación.

Cartel 'Findes Activos' de julio - Ayuntamiento de Salamanca

Por su parte, el Centro Municipal Integrado Victoria Adrados también será protagonista de los sábados por la mañana, con actividades que incluyen juegos de mesa, talleres de lectoescritura, sesiones de trivial y dinámicas de teatro e improvisación. Según explica el Ayuntamiento de Salamanca, las propuestas buscan estimular la creatividad, la memoria y la participación activa de las personas mayores en un entorno cercano y accesible.Los domingos estarán dedicados a actividades en el Centro Municipal de Mayores Tierra Charra, donde se celebrarán juegos, concurso de cultura general y talleres de arte y dibujo de observación.

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Además de la programación en los centros municipales, el Parque de los Jesuitas acogerá sesiones de baile de verano todos los sábados y domingos hasta el 5 de septiembre, en horario de 20:00 a 22:30 horas.