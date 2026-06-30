Las bibliotecas municipales de Salamanca llenan el verano de música, cine y actividades para todos los públicos

La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca ha presentado su programación de verano, que combinará actividades ya consolidadas con nuevas iniciativas culturales, educativas y medioambientales en todos los barrios de la ciudad.

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Entre las citas más destacadas regresan el festival de blues 'En la biblioteca, verano se escribe con blues', que celebra su décima edición con cuatro conciertos en la Biblioteca Torrente Ballester, y el ciclo Cine al Aire Libro, dedicado este año a las grandes comedias familiares.

También se incorporan nuevas propuestas como la exposición 'Entre libros y tableros' en la biblioteca Gabriel y Galán, que une el ajedrez y la lectura; un cuentacuentos musical sobre educación emocional e igualdad en la biblioteca Vidal; y una muestra dedicada al escritor Julián Barnes en la biblioteca de Trujillo, junto a una selección bibliográfica sobre el patrimonio salmantino.