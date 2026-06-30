Esmeralda García Cerrudo será juez de refuerzo en la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca

Esmeralda García Cerrudo será la juez de refuerzo que ha sido destinada a la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Salamanca.
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Pertenece a la 75ª promoción de la Carrera Judicial y ha jurado el cargo este martes junto a otros siete jueces en prácticas que irán destinados a órganos judiciales de León y Valladolid.
En el Pleno del Consejo General del Poder Judicial celebrado el pasado 18
de junio se nombró a estos siete jueces para labores de sustitución y/o refuerzo
por un periodo de cinco meses:
- Clara Pacho Martínez, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles
del Tribunal de Instancia de León.
- Fuencisla Mencos Fernández, juez de refuerzo transversal en las Secciones
Civiles del Tribunal de Instancia de León.
- Ángela Gea De la Paz, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles
del Tribunal de Instancia de León.
- Esmeralda García Cerrudo, juez de refuerzo en la Sección Civil (Plaza 3)
del Tribunal de Instancia de Salamanca.
- Daniel Rioja Rivas, juez de refuerzo transversal en las Secciones Civiles
del Tribunal de Instancia de Valladolid.
- Irene Loubna El Korchi Zatarain, juez de refuerzo transversal en las
Secciones Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid.
- Lucía Rodríguez Fernández, juez de refuerzo transversal en las Secciones
Civiles del Tribunal de Instancia de Valladolid.