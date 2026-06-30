Salamanca contará con dos nuevos másteres para reforzar la formación avanzada de los agentes de la Policía Nacional.

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La I edición del Máster en Derechos Humanos e Igualdad y del Máster en Ciberdelincuencia se han presentado en la Universidad de Salamanca en la mañana de este martes 30 de junio por parte de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre, y el director general de la Policía, Francisco Pardo, bajo la presencia del rector de la Universidad, Juan Manuel Corchado.

Respecto a estos estudios, Calvo ha destacado que "refleja un camino claro: construir una institución cada vez más preparada, más exigente consigo mismo y más comprometida con la sociedad a la que sirve".

Estas titulaciones amplían la oferta académica nacida del convencio de adcripción del Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional a la USAL.

Inauguración del Máster en Derechos Humanos e Igualdad y del Máster en Ciberdelincuencia | USAL

El Máster en Derechos Humanos e Igualdad se estructura en 60 créditos distribuidos en seis módulos (seis materias y once asignaturas) que se desarrollarán en dos semestres, combinando formación jurídica, psicológica, sociológica, social y ética con otra parte práctica.

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El Máster en Ciberdelincuencia consta también de otros 60 créditos de siete módulos (seis materias diecisiete asignaturas), repartidas en dos semetres, donde se impartirán materias en ciberataques, ciberseguridad e Inteligencia Artifical.

Ambos estudios serán impartidos por agentes de la Policía Nacional y profesores especializados en el ámbito de la judicatura o fiscalía. Cada uno de ellos contará con 35 alumnos.