Las medidas preventivas por el alto riesgo de incendios se adelantan en Salamanca: prohibidas las barbacoas, el uso del fuego y la maquinaria que genere chispas

La Junta de Castilla y León ha activado un amplio paquete de restricciones preventivas para minimizar el riesgo de fuegos en el medio natural.

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Entre las principales medidas destaca la prohibición de encender fuego en el monte y en cualquier tipo de espacio abierto, así como en áreas recreativas y zonas de acampada, incluso aunque cuenten con instalaciones habilitadas para ello.

Asimismo, queda prohibido el uso de barbacoas en espacios abiertos, incluidas aquellas que disponían de autorización para su utilización, y se suspenden todas las autorizaciones concedidas previamente para realizar quemas o cualquier otro uso del fuego.

La resolución también impide la introducción y utilización de material pirotécnico, además de suspender las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes y cualquier otro artefacto que contenga fuego.

Otra de las restricciones afecta al empleo de maquinaria en el monte y en la franja de 400 metros que lo rodea cuyo funcionamiento pueda generar fuego, chispas, deflagraciones o descargas eléctricas, como radiales, soldadores o sopletes.

No obstante, esta prohibición contempla excepciones para actuaciones de emergencia e interés general, como reparaciones urgentes en infraestructuras públicas o servicios esenciales de electricidad, gas natural o telecomunicaciones. En estos casos, los trabajos deberán haber sido comunicados previamente a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente y ejecutarse conforme a las medidas de seguridad que estos establezcan. También podrán autorizarse aquellas actuaciones necesarias para la extinción de incendios.

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