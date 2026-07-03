La alerta por riesgo de incendios forestales se adelanta un día para las provincias de Salamanca y Ávila

Las altas temperaturas previstas para este sábado en las provincias de Salamanca y Ávila han obligado a la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León a declarar la alerta por riesgo de incendios en estas dos provincias, mientras que en el resto de Castilla y León se activará el domingo.

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Según la información que se ha publicado este mismo viernes en el Bocyl, las temperaturas de 36 a 39 grados centígrados que se esperan en Ávila y Salamanca, así como las rachas de viento que rondarán los 40 km/h en Salamanca, ha llevado a la Consejería a tomar esta decisión ante el incremento significativo de la probabilidad de ignición y propagación de un incendio.

Esta situación se extenderá al resto de provincias el domingo y durará hasta el miércoles, puesto que además del calor, se esperan tormentas acompañadas de rachas de fuerte viento.

Esta situación de alerta de incendios forestales trae consigo las siguientes medidas preventivas:

-Prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, así como en zonas recreativas y de acampada, incluso en las zonas habilitadas para ello.

-Prohibición del uso de barbacoas en espacios abiertos, incluyendo aquellas autorizadas.

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-Suspensión de todas las autorizaciones para el uso del fuego que se hayan otorgado.

-Prohibición de la introducción y uso de material pirotécnico y suspensión de las autorizaciones para el lanzamiento de cohetes o artefactos de cualquier clase que contengan fuego.