Castilla y León prevé eliminar la lista de espera de la dependencia a finales de 2027 gracias al aumento de la financiación estatal

El Ministerio de Derechos Sociales estima que Castilla y León podrá eliminar por completo la lista de espera de la dependencia a finales de 2027 gracias al incremento de la financiación estatal destinado al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

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Según las previsiones del departamento ministerial, recogidas por Europa Press, la comunidad podría acabar con la espera para acceder a una prestación efectiva en el plazo de un año y medio. Esta estimación se basa en la nueva financiación aprobada por el Gobierno de España, que contempla una ampliación de las transferencias a las comunidades autónomas.

Con este refuerzo económico, Castilla y León dispondrá de recursos suficientes para atender a un total de 150.500 personas dentro del sistema de dependencia, lo que supone un incremento del 20,55 por ciento respecto a 2025.

Las proyecciones del Ministerio se sustentan en la duplicación de la aportación estatal destinada a las autonomías. Las nuevas cuantías han comenzado a abonarse durante este mes de julio y supondrán una inversión adicional de 6.200 millones de euros hasta finales de 2027.

Derechos Sociales destaca además que este aumento de la financiación tendrá carácter estructural, al quedar fijado y blindado por ley para ejercicios posteriores. El objetivo, según el Ministerio, es no solo reducir las listas de espera, sino también mejorar la calidad de las prestaciones y las condiciones laborales de los profesionales que prestan atención a las personas en situación de dependencia.

En el conjunto de España, el Gobierno calcula que la lista de espera de la dependencia se reducirá en 71.338 personas hasta finales de 2027. Asimismo, prevé que 416.774 nuevos usuarios se incorporen al sistema gracias a la inversión extraordinaria de 6.200 millones de euros aprobada para los próximos dos años.