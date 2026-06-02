Los ayuntamientos de Salamanca con cuentas saneadas no tendrán que presentar sus Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 2 de junio, un Real Decreto-ley para actualizar las entregas a cuenta correspondientes a 2026 que reciben del sistema de financiación las Comunidades Autónomas. En el conjunto de España, las regiones recibirán un 7 por ciento más que en 2025, mientras que Castilla y León aumentará un 6,5 por ciento más.

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Según han indicado desde el Gobierno de España, las entregas de cuentas castellano y leonesas alcanzarán los 9.552 millones de euros, un incremento “notable de recursos que evidencia las garantías que ofrece el Estado a los gobiernos autonómicos, dotándolos con recursos extra para que financien con mayor facilidad la sanidad, la educación o los servicios sociales que prestan a la ciudadanía”.

En cuanto a las entidades locales que percibirán la cuantía económica, en Castilla y León será de 2.354 millones de euros más que el ejercicio anterior, sumando esta liquidación al volumen de fondos. Sumando la liquidación, el volumen de fondos volverá a ser histórico: 30.073 millones de euros para financiar los servicios de proximidad que ofrecen a los ciudadanos. Para los Ayuntamientos y Diputaciones que forman las EELL de Castilla y León, las entregas a cuenta alcanzarán los 1.855 millones, un 8,6% más que el pasado ejercicio.

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Entre las medidas que se incluyen se encuentran que aquellos ayuntamientos de la región de Salamanca con cuentas saneadas, financieramente hablando, no tendrá la obligación de presentar Planes Económico-Financieros en 2026 y 2027 si el incumplimiento de las reglas fiscales deriva de la utilización de los remanentes de tesorería para gastos generales. Para ello, será necesario acreditar el cumplimiento del Período Medio de Pago.