Fallece una joven de 24 años tras un accidente de moto en el Motorbeach Festival de Vinuesa

Una joven de 24 años, natural de Asturias, ha fallecido tras el accidente de moto que sufrió este sábado en el interior del recinto donde se celebra el Motorbeach Festival, en la localidad soriana de Vinuesa, según han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

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El siniestro se produjo minutos antes de las 15:52 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León recibió una llamada alertando de una colisión entre una motocicleta y un turismo en un circuito situado junto al acceso a la carretera SO-811. En el aviso se informaba de que una persona se encontraba inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y personal de Emergencias Sanitarias de Sacyl, que movilizó un helicóptero medicalizado para atender a la herida.