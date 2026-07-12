Castilla y León cierra su participación en la Global Birdfair promocionando el turismo de naturaleza y el eclipse solar de 2026

Castilla y León pone este domingo el broche final a su participación en la Global Birdfair de Rutland (Reino Unido), considerada la feria internacional más importante dedicada al turismo de naturaleza y, especialmente, a la observación de aves. Durante el certamen, la Junta ha promocionado la riqueza natural de la Comunidad, así como su oferta de astroturismo con la vista puesta en el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026, para el que Castilla y León se presenta como uno de los mejores lugares de Europa para su observación.

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Según ha informado la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en un comunicado recogido por Europa Press, la presencia en este evento forma parte de la estrategia de promoción de productos turísticos especializados para atraer visitantes interesados en la naturaleza y diversificar la oferta turística de la Comunidad.

La Junta ha contado con un estand propio en la feria, donde han estado presentes asociaciones y empresas del sector. Además, este sábado, coincidiendo con la última jornada del certamen, se ha celebrado una presentación incluida en el programa oficial para dar a conocer los recursos naturales de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico destaca que el turismo ornitológico favorece la desestacionalización del sector, al atraer viajeros durante todo el año, con estancias más largas y, habitualmente, entre semana. También contribuye a dinamizar la economía de las zonas rurales y con menor densidad de población, donde se localizan gran parte de los espacios naturales.