Igualdad pone en marcha para este verano un plan para garantizar la atención de las víctimas en zonas con incendios forestales

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un plan para este verano, con el fin de garantizar la atención de las víctimas de violencia de género en aquellas zonas que han sido afectadas por los incendios forestales.
Según recoge la Agencia Europa Press, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado a las Unidades de Violencia de Género que"permanezcan en permanente contacto" con las administraciones y los servicios pertinentes de las áreas que puedan resultar afectadas por las llamas y realicen "una especial vigilancia, con el fin de anticiparse a posibles incidencias" en el funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas.
Desde este Ministerio se ha informado de que los servicios Atenpro y Cometa realizarán "un exhaustivo seguimiento individualizado" de las situaciones de las usuarias residentes en los municipios que se vean afectados por el fuego, para comprobar que mantienen el acceso a los recursos de protección y, en caso necesario, activar los mecanismos de coordinación oportunos para garantizar su seguridad y la continuidad de la atención.