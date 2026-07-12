Igualdad pone en marcha para este verano un plan para garantizar la atención de las víctimas en zonas con incendios forestales

El Ministerio de Igualdad ha puesto en marcha un plan para este verano, con el fin de garantizar la atención de las víctimas de violencia de género en aquellas zonas que han sido afectadas por los incendios forestales.

Publicidad Publicidad

Según recoge la Agencia Europa Press, desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha comunicado a las Unidades de Violencia de Género que"permanezcan en permanente contacto" con las administraciones y los servicios pertinentes de las áreas que puedan resultar afectadas por las llamas y realicen "una especial vigilancia, con el fin de anticiparse a posibles incidencias" en el funcionamiento de los servicios de atención a las víctimas.