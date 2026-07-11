El Ayuntamiento de Villamayor investiga la posible manipulación del agua en los huertos urbanos

El Ayuntamiento de Villamayor se encuentra investigando una posible manipulación del agua que llega a los huertos urbanos.

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Fuentes municipales confirman a este medio que tienen constancia de este problema que ha sido notificado por otros usuarios de los huertos, pero que en la actualidad no tienen pruebas suficuentes para interponer una sanción.

Desde el Consistorio se explica que el agua que llega a los huertos se lo da Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a los agricultores a principios de temporada, en el mes de abril hasta el mes de septiembre, y que de un tiempo para acá han sido varios los usuarios que han ido a poner en conocimiento del ayuntamiento que no había agua y que habían sido testigo de presuntas prácticas irregulares.

Desde el ayuntamiento se ha comprobado que en alguna ocasión las llaves de paso no estaban abiertas correctamente y por eso a principios de esta semana se publicó un bando en el que el se comunicaba a todos los usuarios de huertos familiares municipales que "se ha constatado y acreditado que algunas personas han venido manipulando las llaves de paso que regulan el suministro de agua a las distintas parcelas. Se informa de que dichas llaves no deben ser manipuladas. El Ayuntamiento ha implantado un sistema de vigilancia y control. En el supuesto de que se acredite fehacientemente que algún usuario manipula las llaves de paso o hace un uso indebido de las mismas, el Ayuntamiento adoptará las acciones administrativas, y en su caso, legales".