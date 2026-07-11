Campamento digital “One Tech” forma a jóvenes piratas tecnológicos en Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Nuevas Tecnologías y del Aula de Informática, ha desarrollado el campamento digital "One Tech", en el que han participado veinte niños y niñas de entre 9 y 13 años. La iniciativa se enmarca en las actividades de verano del municipio y busca acercar el uso creativo de la tecnología a los más jóvenes.
Durante estos días, los participantes se han convertido en tripulaciones piratas para superar diferentes retos tecnológicos en una aventura inspirada en el universo del manga "One Piece". A través de juegos y misiones adaptadas a su edad, han diseñado avatares y banderas, creado historias digitales, programado con Scratch y Makey Makey y conocido las posibilidades básicas del diseño 3D como herramienta para dar forma a sus ideas.
Además, han aprendido a buscar información de forma segura, proteger su identidad digital y utilizar herramientas como procesadores de texto y hojas de cálculo. Se ha insistido en la importancia de un uso responsable de Internet y de las redes, así como en el desarrollo del pensamiento crítico ante los contenidos que consumen a diario.
El campamento ha finalizado con una gimkana tecnológica en la que los participantes han puesto en práctica lo aprendido para encontrar el "One Piece Digital", resolviendo pruebas en equipo y combinando creatividad y destrezas digitales. La actividad ha servido para reforzar la confianza de los menores en el uso de la tecnología y para fomentar valores como la colaboración, el respeto y la curiosidad por seguir aprendiendo en este ámbito, muy presente en la vida cotidiana y en los centros educativos de Salamanca y su entorno.