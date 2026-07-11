Campamento digital “One Tech” forma a jóvenes piratas tecnológicos en Carbajosa

El Ayuntamiento de Carbajosa de la Sagrada, a través de la Concejalía de Nuevas Tecnologías y del Aula de Informática, ha desarrollado el campamento digital "One Tech", en el que han participado veinte niños y niñas de entre 9 y 13 años. La iniciativa se enmarca en las actividades de verano del municipio y busca acercar el uso creativo de la tecnología a los más jóvenes.

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Durante estos días, los participantes se han convertido en tripulaciones piratas para superar diferentes retos tecnológicos en una aventura inspirada en el universo del manga "One Piece". A través de juegos y misiones adaptadas a su edad, han diseñado avatares y banderas, creado historias digitales, programado con Scratch y Makey Makey y conocido las posibilidades básicas del diseño 3D como herramienta para dar forma a sus ideas.

Además, han aprendido a buscar información de forma segura, proteger su identidad digital y utilizar herramientas como procesadores de texto y hojas de cálculo. Se ha insistido en la importancia de un uso responsable de Internet y de las redes, así como en el desarrollo del pensamiento crítico ante los contenidos que consumen a diario.