El CEIP La Ladera de Carbajosa de la Sagrada, ganador provincial del VI Concurso de Vídeos ‘Deporte en Igualdad’

El CEIP La Ladera de Carbajosa de la Sagrada ha sido reconocido como ganador provincial de Salamanca en la sexta edición del Concurso de Vídeos ‘Deporte en Igualdad’, una iniciativa impulsada por la Vicepresidencia Segunda de la Junta de Castilla y León en colaboración con AFEDECYL para fomentar la igualdad entre mujeres y hombres a través de la práctica deportiva en los centros educativos.

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Gracias a este reconocimiento, el colegio de Carbajosa de la Sagrada recibirá un cheque de 250 euros destinado a la adquisición de material deportivo, un premio con el que se reconoce el trabajo realizado por el alumnado y el profesorado para promover valores como la igualdad, el respeto y la participación en el ámbito deportivo.

El certamen, convocado el pasado mes de mayo, ha vuelto a registrar una destacada participación de la comunidad educativa de Castilla y León, con una importante presencia de centros ubicados en el medio rural, cuyos trabajos han destacado por su creatividad, implicación y compromiso con la igualdad.

Según ha explicado la Junta de Castilla y León, el jurado ha tenido especialmente en cuenta la capacidad de los vídeos para transmitir un mensaje claro de igualdad, defendiendo que en el deporte “no hay género, solo equipo, esfuerzo y disciplina”, valores compartidos por mujeres y hombres para alcanzar cualquier meta.

La organización ha subrayado que la elección de los trabajos ganadores no ha sido sencilla debido al alto nivel de las propuestas presentadas, todas ellas centradas en visibilizar la igualdad de oportunidades y fomentar la participación de las niñas en el deporte escolar desde edades tempranas.

Además del CEIP La Ladera, también han resultado ganadores provinciales el IES Adaja (Ávila), el CRA Riberduero (Burgos), el CRA Valle del Boeza (León), el CEIP La Villa (Segovia), el CRA Campos de Gómara (Soria), el CEIP Federico García Lorca (Valladolid) y el Club Deportivo Shotokan de Benavente (Zamora), que igualmente recibirán un cheque de 250 euros para la compra de material deportivo.