Consulta aquí el programa de fiestas de Santa Marta: más de un centenar de actividades desde el 10 de julio

Santa Marta ya calienta motores con la llegada de sus fiestas patronales que este año suma mas de un centenar de actividades, diez noches de orquestas, actividades de calle y un sin fin de propuestas para toda la familia. El alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha sido el encargado de presentar las celebraciones acompañado de los concejales Juan Carlos Bueno y Norberto Flores. El edil ha destacado que esta fiestas son "uno de los programas más ambiciosos de la provincia" reflejo de "lo que somos e intentamos construir en Santa Marta".

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El alcalde ha recordado que es el municipio más grande de la provincia y que el trabajo realizado en estos años les ha hecho especializarse en grandes eventos, destacando la seguridad en todos ellos. También ha desatacado que este programa festivo hay que verlo como una inversión recordando el retorno que tienen para la localidad en lo económico y también en el fomento del empleo.

Por último, el edil ha destacado dos cosas de este programa, el pregón que correrá a cargo de la familia de Javi Gallo, el niño con piel de mariposa de la localidad asegurando que el vinculo con ellos es especial y que en este momento bueno para la familia por las perspectivas médicas de un nuevo tratamiento también quieren celebrarlo con el pregón. El otro asunto es la seguridad, el alcalde ha destacado que la apuesta por la seguridad y el control de aforos permite que todos disfruten las fiestas con tranquilidad.

Las fiestas se desarrollarán entre el 10 de julio y el 1 de agosto y que volverá a convertir al municipio en uno de los principales focos de actividad cultural, deportiva y festiva de la provincia gracias a un programa diseñado para todos los públicos y con actividades repartidas por numerosos espacios del municipio.

Las celebraciones arrancarán con la V Semana de la Juventud, que reunirá competiciones deportivas, torneos, actividades de ocio y propuestas dirigidas especialmente a los jóvenes, para continuar con las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, antesala de las fiestas patronales dedicadas a Santa Marta, que concentrarán la mayor parte de la programación entre el 23 de julio y el 1 de agosto.

Entre las actividades destacan la V Semana de la Juventud, con torneos de pádel, fútbol 7, basket 3x3, ajedrez, vóley agua, futbolín, ping pong, mus y diferentes campeonatos organizados junto a establecimientos y peñas del municipio; los actos en honor a la Virgen del Carmen, con celebraciones religiosas, visitas teatralizadas, el Festival Escenario Patrimonio y actividades culturales vinculadas al patrimonio local; el festival Calleojeando, que ofrecerá durante varios días actividades de aventura en la Isla del Soto como piraguas, kayak, paddle surf, rocódromo, tirolina, karting, paintball, búsquedas del tesoro o fiestas del agua o la XVIII Feria de Noche de Hostelería, consolidada ya como uno de los principales atractivos gastronómicos y de ocio nocturno del municipio.

Verbenas y música Uno de los ejes principales volverá a ser la música en directo, con una programación que incluye musicales, festivales, verbenas y actuaciones para todos los gustos.

El programa contempla espectáculos como Guerreras K-POP, Renovation Experience y las actuaciones de algunas de las orquestas más reconocidas del panorama nacional, entre ellas La Misión, Panorama y Tango, además de conciertos, actuaciones de folclore, danza española, flamenco, bailes latinos y numerosas propuestas escénicas.

Especial relevancia tendrá el Pregón Institucional, que este año correrá a cargo de Javi Gallo, acompañado por una actuación de danza española y flamenco protagonizada por el joven santamartino Hugo Fraile junto al pianista flamenco Lucano.

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