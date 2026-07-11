Las celebraciones, que se desarrollarán del 6 al 9 de agosto, incluirán actividades infantiles, deportivas, gastronómicas, religiosas y musicales, con una programación pensada para todas las edades y especial protagonismo para los niños y los jóvenes

El Ayuntamiento de Doñinos de Salamanca ha dado a conocer la programación de las Fiestas de Santo Domingo de Guzmán 2026, que se celebrarán del 6 al 9 de agosto con un amplio calendario de actividades dirigido a todos los públicos y con un protagonismo especial para los niños y los jóvenes del municipio.

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El programa combina las citas más tradicionales de las fiestas patronales con nuevas propuestas deportivas, culturales, gastronómicas y de ocio, con el objetivo de fomentar la participación y la convivencia entre vecinos y visitantes durante cuatro intensas jornadas.

El alcalde de Doñinos de Salamanca, Agustín Rodríguez, ha destacado el esfuerzo realizado para confeccionar una programación variada y adaptada a todos los perfiles de público.

“Hemos logrado cerrar una programación atractiva, dirigida a todos los públicos, pero pensada especialmente para los más jóvenes. Contamos con actividades deportivas, gastronómicas, lúdicas, religiosas y musicales”, ha señalado.

Las fiestas comenzarán el jueves 6 de agosto con un completo programa infantil que incluirá un taller para niños, una yincana, pintacaras, un gran tobogán y la tradicional fiesta de la espuma. Posteriormente tendrá lugar el pregón oficial, que este año correrá a cargo de la Asociación de Mujeres “Mercedes Amaro”. La jornada se completará con la actuación del Grupo de Folklore Baleo y una macrodiscoteca para inaugurar las celebraciones.

El viernes estará marcado por la celebración del II Mundialito de Penaltis, la entrega de premios, la actuación del Dúo Ático D y la ya popular búsqueda del pato. La noche estará protagonizada por la música de la Orquesta Kronos, seguida de la sesión de Directo 21.

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El sábado, festividad de Santo Domingo de Guzmán y día grande de las fiestas, se celebrarán los actos religiosos en honor al patrón, con la misa y la procesión acompañada por el Grupo Folklórico San Marcos y el tamborilero local Faustino Sánchez. La programación continuará con la tradicional comida compartida, los populares Autos Locos, la actuación de Sheyla Galván, la Fiesta de la Cerveza y una gran verbena amenizada por la Orquesta Seven.