Dieciocho artistas participan en la exposición que pone el broche final a un proyecto que, durante dos años, ha unido creación artística, conciencia medioambiental y puesta en valor del patrimonio natural de Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha inaugurado la sexta y última edición de la exposición ‘Arte y Biodiversidad en la Isla del Soto’, con la que culmina un proyecto desarrollado durante los dos últimos años para acercar el valor ambiental, histórico y cultural de este espacio natural a través del arte.

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La muestra, instalada en la Sala Delibes del Centro de Interpretación de la Isla del Soto, ha sido presentada por los concejales de Cultura y Turismo, Silvia González y Juan Carlos Bueno, junto a los comisarios José Fuentes y Antonio Navarro y varios de los artistas participantes.

En esta edición participan dieciocho creadores, dos más que en convocatorias anteriores, con obras inéditas concebidas expresamente para este proyecto. La exposición reúne trabajos de Dolores Cela, Álex García Martín, Concha Gay, Aida López Fernández, Simón Arrebola-Parras, Ingelmo Merce Calderón, Víctor Echevarría López de Foronda, Elena Pendas, José Carlos Espinel, Jesús García Espinosa, Asier García Añorde, Laura Pilar Delgado, Janeiro Mai, Begoña Muñoz, Ana Nieto Arroyo, Jaime Rguez, Gloria Reguero y Carmen Verde.

El concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, destacó que alcanzar una sexta edición “supone siempre un motivo de celebración”, especialmente al representar el cierre de un recorrido colectivo que ha convertido el proyecto en “un espacio de encuentro entre creación artística, conciencia medioambiental y compromiso con el territorio”. Además, recordó la buena acogida de las cinco muestras anteriores, que han contribuido a enriquecer la oferta cultural vinculada a la Isla del Soto.

Por su parte, la concejala de Cultura, Silvia González, subrayó que desde su nacimiento esta iniciativa ha buscado establecer un diálogo entre arte y naturaleza, consolidándose como una propuesta singular dentro del panorama cultural del entorno. Asimismo, recordó que todas las obras expuestas son inéditas y han sido creadas específicamente para mostrarse en este espacio.

Los comisarios de la exposición, José Fuentes y Antonio Navarro, destacaron la diversidad de lenguajes artísticos presentes en la muestra, que ofrece diferentes interpretaciones de un mismo paisaje y demuestra la capacidad del arte para fomentar la sensibilización, la educación ambiental y la valoración del patrimonio natural. A su juicio, el principal legado del proyecto ha sido crear un espacio de encuentro entre artistas, ciudadanía e instituciones en torno a la protección y el conocimiento del territorio.

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