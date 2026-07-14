El Ayuntamiento anuncia cortes de tráfico y modificaciones en varias líneas de autobús

El Ayuntamiento ha anunciado las restricciones a la circulación y las modificaciones en el transporte público que se producirán en los próximos días con motivo de diversas obras en la vía pública.

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A partir del martes 14 y hasta el viernes 17 de julio, la calle Mayor Chamberí quedará completamente cerrada al tráfico. Este corte obligará a modificar el recorrido de las líneas 5 y 8 del autobús urbano. Las paradas habituales de esta vía quedarán inhabilitadas durante esos cuatro días y se trasladarán provisionalmente a la calle Cordel de Merinas de Chamberí.

Asimismo, la calle María Auxiliadora registrará cortes puntuales de tráfico entre el 15 y el 17 de julio. En este punto, la afectación al servicio de transportes se prolongará durante más tiempo, ya que la parada de autobús urbano y de taxi quedará suprimida desde el martes 14 de julio hasta el jueves 23 de julio, fecha prevista para la conclusión de los trabajos.