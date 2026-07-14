El Ayuntamiento anuncia cortes de tráfico y modificaciones en varias líneas de autobús

El Ayuntamiento ha anunciado las restricciones a la circulación y las modificaciones en el transporte público que se producirán en los próximos días con motivo de diversas obras en la vía pública.
A partir del martes 14 y hasta el viernes 17 de julio, la calle Mayor Chamberí quedará completamente cerrada al tráfico. Este corte obligará a modificar el recorrido de las líneas 5 y 8 del autobús urbano. Las paradas habituales de esta vía quedarán inhabilitadas durante esos cuatro días y se trasladarán provisionalmente a la calle Cordel de Merinas de Chamberí.
Asimismo, la calle María Auxiliadora registrará cortes puntuales de tráfico entre el 15 y el 17 de julio. En este punto, la afectación al servicio de transportes se prolongará durante más tiempo, ya que la parada de autobús urbano y de taxi quedará suprimida desde el martes 14 de julio hasta el jueves 23 de julio, fecha prevista para la conclusión de los trabajos.
La jornada con mayor número de restricciones será el viernes 17 de julio. Ese día se procederá al corte total de la calle Lazarillo de Tormes. Además, se registrarán cortes y desvíos puntuales tanto en la calle Alfonso de Castro como en la calle El Greco, concretamente en el tramo situado entre la glorieta y la calle Alfonso IX de León.