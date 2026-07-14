De la élite antiterrorista a la provincia de Salamanca: la segunda vida de los guardias civiles del GAR

A simple vista, parece un guardia civil más. Atiende a un ciudadano, regula el tráfico tras un accidente o participa en un dispositivo de seguridad en cualquier punto de la provincia de Salamanca. Su trabajo transcurre con la discreción que caracteriza al Instituto Armado. Sin embargo, pocos imaginan que años atrás formó parte de una de las unidades más exigentes y selectivas de la Guardia Civil, donde cada intervención implicaba un elevado nivel de riesgo.

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Detrás de algunos de los uniformes que hoy prestan servicio en Salamanca hay trayectorias profesionales forjadas en el Grupo de Acción Rápida (GAR), una unidad cuya historia está estrechamente ligada a la lucha contra el terrorismo y que, con el paso de los años, ha evolucionado para hacer frente a algunas de las amenazas más complejas para la seguridad.

Uno de esos guardias civiles de Salamanca tras haber pertenecido al GAR, resume así la importancia de aquel trabajo: «Con las operaciones preventivas salvamos infinidad de vidas en las tres provincias vascas y en Navarra».

El GAR, una unidad creada para combatir a ETA El Grupo de Acción Rápida (GAR) es una unidad táctica de la Guardia Civil especializada en operaciones de alto riesgo. Aunque en la actualidad desarrolla misiones relacionadas con la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo internacional o la cooperación policial, su origen se remonta a uno de los periodos más difíciles de la historia reciente de España.

La unidad nació en abril de 1978 bajo la denominación de Grupo Antiterrorista Rural. Su misión era combatir la actividad de la organización terrorista ETA, especialmente en el ámbito rural, donde la banda encontraba apoyo logístico, escondites y vías de movilidad.

Con el paso de los años, el GAR amplió sus capacidades hasta convertirse en una referencia dentro de la Guardia Civil. Sus efectivos han participado en misiones internacionales y programas de formación para fuerzas policiales de distintos países, además de intervenir en operaciones contra el terrorismo, el crimen organizado y el narcotráfico.

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