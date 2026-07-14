El nuevo servicio '012 Retorno' y la Ley de Función Pública lideran la hoja de ruta de la Consejería de la Presidencia

La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León afronta esta legislatura con el objetivo de transformar la Administración autonómica en un modelo más ágil, moderno y cercano. Con una estructura interna simplificada al reducir en tres el número de centros directivos, el departamento liderado por Luis Miguel González Gago ha diseñado un ambicioso programa de 108 medidas que incluyen 4 leyes, 8 decretos y 4 planes estratégicos, situando de forma irrenunciable a los ciudadanos en el centro de su acción.

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En el ámbito laboral, la gran prioridad a corto plazo será la aprobación del Proyecto de Ley de Función Pública de Castilla y León durante el primer año. Esta norma mejorará la conciliación familiar y facilitará la cobertura de puestos difíciles en zonas periféricas. Además, se implementará una estrategia de recursos humanos orientada a la inteligencia artificial, se recuperarán las ayudas de acción social, se regulará el derecho a la desconexión digital y se pondrá en marcha un plan de lenguaje claro para simplificar los trámites administrativos de los ciudadanos.

El compromiso con el territorio se traducirá en un apoyo directo a las entidades locales. Destaca una novedosa medida para frenar la despoblación: una ayuda de 3.000 euros anuales para sufragar la Seguridad Social de los propietarios de bares rurales en pequeños municipios que incorporen también servicio de tienda de ultramarinos. Asimismo, se garantizará la financiación local mediante la actualización del Fondo de Cohesión Territorial en consonancia con el Fondo de Cooperación Económica Local.

En materia de acción exterior, se creará el servicio 012 Retorno para dar apoyo personalizado a los castellanos y leoneses en el extranjero que deseen regresar. Además, Castilla y León será la anfitriona de la Comisión Hispano-Lusa en 2026, clave para impulsar el desarrollo de la Raya.