Prorrogan la prisión provisional para los dos acusados de retener a una mujer en una buhardilla del barrio del Carmen a la espera de un nuevo juicio

La Audiencia Provincial de Salamanca ha acordado prorrogar la situación de prisión provisional para el hombre que fue condenado a 37 años de cárcel por agredir sexualmente, maltratar y retener ilegalmente a su pareja en una vivienda del barrio de Pizarrales, a la espera de que se celebre un nuevo juicio. Los magistrados han adoptado exactamente la misma decisión respecto a la madre del procesado, quien también había admitido los hechos y resultó condenada a 20 años de prisión en una resolución que, cabe recordar, ha sido anulada recientemente.

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Ambos acusados permanecen privados de libertad desde agosto de 2024, cuando fueron detenidos por estos hechos. Ante la proximidad del vencimiento del límite inicial de dos años para la prisión provisional, la Audiencia ha considerado necesario prorrogar esta medida cautelar por un plazo máximo de otros dos años, al entender que persiste un evidente riesgo de fuga y que es imprescindible garantizar la presencia de los dos procesados en la nueva vista oral.