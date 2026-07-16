Detienen a un hombre reclamado por un juzgado de Barcelona tras ser identificado con un perro potencialmente peligroso sin licencia en Salamanca

Agentes de la Policía Local han detenido a un hombre durante la madrugada de este jueves en Salamanca después de comprobar que tenía en vigor una reclamación judicial de detención y personación emitida por un juzgado de L’Hospitalet de Llobregat, en Barcelona.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el incidente tuvo lugar a las 00:49 horas en la calle Meninas, donde una patrulla interceptó al individuo al observar que paseaba un perro potencialmente peligroso sin bozal y sin disponer, además, de la licencia necesaria para la tenencia de este tipo de animales.

Durante la identificación, los agentes verificaron que sobre el hombre pesaba una orden de detención y personación dictada por un juzgado de L’Hospitalet de Llobregat, por lo que procedieron a su arresto y traslado a dependencias policiales para continuar con las diligencias correspondientes.