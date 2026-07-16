El incidente ha tenido lugar durante la madrugada de este jueves, a la 1:45 horas

A la 1:45 horas el 112 de Castilla y León ha sido avisado de un accidente de tráfico en la carretera de Castañar, a la salida de Béjar.

Publicidad Publicidad

El alertante refería, indican fuentes oficiales, que producto del suceso habría una persona consciente pero herida.

Así pues, en el lugar del siniestro se personaron agentes de la Policía Local y Bomberos de la Diputación de Salamanca, quienes procedieron a realizar labores de limpieza de la calzada.