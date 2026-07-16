A la 1:45 horas el 112 de Castilla y León ha sido avisado de un accidente de tráfico en la carretera de Castañar, a la salida de Béjar.
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El alertante refería, indican fuentes oficiales, que producto del suceso habría una persona consciente pero herida.
Así pues, en el lugar del siniestro se personaron agentes de la Policía Local y Bomberos de la Diputación de Salamanca, quienes procedieron a realizar labores de limpieza de la calzada.
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Además, se movilizó una ambulancia en el lugar para brindar asistencia sanitaria a la víctima.