Detienen en Salamanca al humorista Quequé por una reclamación judicial

El humorista salmantino Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, ha sido detenido en Salamanca por agentes de Policía Nacional.
Según ha podido saber este medio de comunicación, el humorista ha sido arrestado en las últimas horas por tener una reclamación judicial en vigor por un juzgado de Madrid, aunque por el momento no ha trascendido por qué tipo de hechos.
Cabe recordar que Héctor de Miguel tuvo que enfrentarse ya a un procedimiento penal en Madrid por sus intervenciones en el programa ‘Hora Veintipico’, por una acusación por un presunto delito de odio.
Una querella que fue presentada por la Fundación Abogados Cristianos, pero que finalmente fue archivada por la Audiencia Provincial de Madrid.
Precisamente, con esta fundación tiene otro proceso abierto, aunque se está gestionando por la Justicia de Valladolid. Se trata de un presunto delito de coacciones por mostrar el teléfono de la presidenta de esta asociación e instar a los oyentes a contactar con ella. La Fiscalía solicita dos años de prisión y una indemnización de 6.000 euros.
No obstante, por el momento se desconoce el contenido de la reclamación judicial, lo único que se puede confirmar es que procede de un juzgado de Madrid.