Alarma en la calle Zuñiga por la presencia de humo en un domicilio

Dos dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, junto efectivos de la Policía Local, se han personado en la mañana de este jueves en la calle Zuñiga tras ser alertados de la presencia de humo en un domicilio.

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Tal y como ha podido saber este medio, se trataría de un conato de incendio originado en la cocina de una de las viviendas del portal número 4 pasadas las 8:00 horas de la mañana de este jueves.

Intervención de los Bomberos en la calle Zuñiga

Así pues, los Bomberos han procedido a realizar las labores correspondientes, ventilando el domicilio dada la acumulación de humo que existía y asegurando el lugar para evitar más incidentes.

Además, hasta el lugar se ha movilizado personal sanitario de Sacyl aunque, finalmente, no se ha requerido su intervención.

Intervención de los Bomberos en la calle Zuñiga