Un ladrón buscado por juzgados de Salamanca acaba en prisión tras ser detenido en Asturias

La Guardia Civil de Asturias ha detenido a un hombre sorprendido in fraganti cuando acababa de acceder presuntamente a dos naves industriales en un polígono del concejo de Siero. Sobre el arrestado pesaban además 16 requisitorias judiciales de búsqueda, detención y personación emitidas por distintos juzgados, entre ellos algunos de la provincia de Salamanca.

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La actuación tuvo lugar a las 20:45 horas del pasado 8 de julio, después de que el Centro Operativo de Servicios (COS) recibiera el aviso de la activación de la alarma en dos empresas del citado polígono industrial. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas del puesto de la Guardia Civil de Noreña, que localizaron en las inmediaciones a un hombre cuya vestimenta, una gorra negra y una camisa rosa, coincidía con la descripción facilitada por la central de alarmas.

Tras identificarlo y confirmar que había accedido a las instalaciones, los agentes procedieron a su detención como presunto autor de cinco delitos de robo con fuerza, cuatro hurtos, un delito de hurto o uso de vehículo a motor y otro contra la seguridad vial.

Además, el detenido estaba siendo investigado por el Grupo de Investigación de la Guardia Civil de Langreo por su supuesta implicación en otros tres robos, cuatro hurtos y un hurto o uso de vehículo a motor cometidos en empresas de Noreña, Meres y Granda. Según la investigación, el valor de lo sustraído supera los 17.000 euros.

En uno de estos hechos, el sospechoso habría sustraído una furgoneta para abandonar el lugar, motivo por el que también se le atribuye un delito contra la seguridad vial, al carecer de permiso de conducción.

La Guardia Civil destaca que el arrestado cuenta con una amplia trayectoria delictiva y que sobre él pesaban 16 órdenes judiciales de búsqueda, detención y personación dictadas por juzgados de Asturias, Cantabria y Salamanca, entre ellos los de Oviedo, Gijón, Avilés, Torrelavega, Mieres y la provincia salmantina. Todas ellas estaban relacionadas con diligencias por robos y hurtos. Asimismo, tenía otras tres requisitorias para la averiguación de domicilio y paradero.

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