La Policía Local de Salamanca ha denunciado durante la madrugada de este viernes al conductor de una bicicleta eléctrica por circular a una velocidad de 65 kilómetros por hora en el paseo de Carmelitas.
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La intervención se produjo a las 00:56 horas, después de que los agentes detectaran que el ciclista circulaba a una velocidad superior a la permitida.
Los policías identificaron al conductor y tramitaron la correspondiente denuncia por la infracción detectada.