Salamanca atrae el talento que diseñará el futuro del agua

La innovación también se construye atrayendo a las personas capaces de hacerla posible. Ese es uno de los principales valores del Centro de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de Salamanca, una infraestructura impulsada por Aqualia en colaboración con el Ayuntamiento de Salamanca que, desde su inauguración en septiembre de 2023, se ha convertido en un referente para la captación de talento altamente cualificado en ámbitos como la ingeniería, la química, la hidrología, la digitalización o la sostenibilidad. Aunque el centro fue inaugurado en 2023, su creación supuso la consolidación de una actividad de innovación que Aqualia ya venía desarrollando desde años atrás en Salamanca, a través de distintos proyectos de I+D y demostración tecnológica vinculados al ciclo integral del agua.