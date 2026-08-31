Si vives en Castellanos de Moriscos tendrás ayudas para material escolar

El Ayuntamiento de Castellanos de Moriscos ha publicado la convocatoria de ayudas para financiar la adquisición de libros de texto y material escolar para este curso. Los escolares empadronados en la localidad que cursen 2º ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria para el curso 2026/2027 podrán acceder a una ayuda de hasta 75 euros por solicitud.

Publicidad Publicidad

Según las bases de la convocatoria, para solicitar la ayuda es imprescindible que ambos progenitores estén empadronados en el mismo domicilio, en el municipio de Castellanos de Moriscos con al menos 3 meses de antigüedad, sin perjuicio de las peculiaridades que se indican en las bases, así como estar al corriente de las obligaciones tributarias con la hacienda municipal, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. Que el alumno/a para el que se solicita la subvención esté empadronado en el municipio con al menos 3 meses de antigüedad.

El crédito máximo disponible para la financiación de las ayudas a conceder asciende a 21.000 €, cantidad que se podrá ampliar sin requerir una nueva convocatoria en caso de agotar todo el crédito destinado a la convocatoria.

Se considerará, a los efectos de las presentes bases, como material escolar subvencionable el siguiente listado: Libros de texto y cuadernillos de trabajo (salvo aquellos subvencionados por el Plan Releo Plus, en ambos casos), cuadernos de escritura y de dibujo, partituras, mapas, cartulinas, blocs de manualidades, papel coloreado, plastilina, pasta de modelado, rollos de plástico para forrar libros, folios blancos, bolígrafos, lapiceros, rotuladores, lápices de cera, pinturas, témperas, acuarelas, marcadores, corrector, pegamentos, tijeras infantiles, clips, compases, gomas de borrar, sacapuntas, carpetas, archivador, fundas transparentes, reglas…

En todo caso, quedan excluidos de esta subvención: Uniformes, material y ropa deportiva, grapadoras, taladradoras, diccionarios, estuches, mochilas, material electrónico de cualquier tipo: ordenadores, memorias USB, cartuchos de tinta y tóner de impresora, impresoras, dymos, ebooks, plataformas digitales o cualquier otro tipo de dispositivos informáticos electrónicos.

Podrán solicitarse del 15 de septiembre al 15 de octubre.