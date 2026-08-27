Santa Marta invierte 47.956 euros en renovar el adoquinado, el acerado y un parque infantil

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha iniciado un proyecto de mejora de varios espacios públicos del municipio con una inversión de 47.956 euros.

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La actuación principal se desarrolla en la plaza del Ángel y sus alrededores, donde se renovará el adoquinado de las zonas más deterioradas y se repararán los hundimientos del terreno. Además, se habilitarán bordillos y nuevos vados peatonales para mejorar la accesibilidad y la seguridad.

La plaza es una de las zonas más frecuentadas por las familias del municipio, ya que cuenta con un parque infantil y se encuentra próxima al río. Según la concejala, Marta Labrador, el Ayuntamiento ya ha realizado en los últimos años otras mejoras en este espacio, como la instalación de una cubierta en el parque, la renovación del suelo y la sustitución de los juegos.

El proyecto contempla también la rehabilitación del acerado de la avenida de Madrid, en el tramo situado junto a la antigua depuradora del matadero.