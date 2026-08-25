Caraba, así es la nueva obra de arte de la Isla del Soto de Santa Marta

La Isla del Soto luce una nueva obra de arte del artista Caín Ferreras inspirada en la palabra castúa ‘Caraba’. Se trata de dos parejas de antiguas y coloridas puertas en las que se plasman los rostros de tres personas junto a las letras que conforman este vocablo, que figura tanto en el diccionario del castúo como en los repertorios del habla salmantina antigua y que designa una reunión festiva, una conversación, un rato de broma entre vecinos, según ha informado el Ayuntamiento de la localidad.

Publicidad Publicidad

Esta obra fue creada por el artista extremeño para JATO, el encuentro de oportunidades del medio rural de la Diputación de Cáceres, que reivindica el talento, las tradiciones y la identidad del mundo rural de la provincia, y que en sus distintas ediciones ha incorporado también propuestas artísticas ligadas al castúo.

La elección de Santa Marta como destino final de esta obra, no ha sido casual, ya que ‘Caraba’ es una palabra compartida por la tradición de Extremadura, lugar de origen del artista, y la de Salamanca, donde Caín reside desde hace años, siendo Santa Marta el lugar en el que se afincó a su llegada.