Santa Marta pide a los propietarios la limpieza de los solares urbanos tras el incendio de este domingo

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha enviado 87 comunicaciones a propietarios de solares urbanos del municipio para exigirles el cumplimiento de la normativa y de la ordenanza municipal, así como el mantenimiento de sus parcelas en condiciones adecuadas de limpieza y seguridad, libres de vegetación, escombros y otros residuos.

Publicidad Publicidad

En cuanto al incendio declarado el domingo en una finca próxima al casco urbano, el Ayuntamiento ha aclarado que el terreno afectado está clasificado como suelo urbanizable, lo que a todos los efectos se traduce como suelo en situación rural.

Esta clasificación determina que no resulte aplicable el mismo régimen municipal previsto para los solares. De acuerdo con la normativa aplicable y distintos pronunciamientos judiciales, que en otras ocasiones ya han afectado a este Consistorio, el Ayuntamiento no puede exigir su limpieza mediante la ordenanza urbana en los mismos términos, ni actuar directamente sobre el terreno para reclamar posteriormente al propietario el coste de una ejecución subsidiaria, al no estar contemplada legalmente esta posibilidad.

En este sentido, el alcalde de Santa Marta, David Mingo, ha reclamado “que se nos facilite una gestión inmediata, directa y con menos trabas para poder atajar este tipo de situaciones de una forma ágil y efectiva”.

Son muchas las actuaciones que el Consistorio ejecuta en materia de prevención de incendios, como la puesta a punto de 16 bocas de hidrantes gracias a 15.000 euros del último Plan PLANIF de la Diputación de Salamanca, que se suman a los más de 20 hidrantes que se han acondicionado, permitiendo alcanzar un punto óptimo en el estado del servicio. En este sentido, cabe destacar que las bocas de hidrantes son un elemento clave a la hora de actuar de forma ágil evitando la propagación del fuego, ya que permiten el suministro directo de agua, como ha sido el caso en el incendio que se declaró ayer en Santa Marta.

Por otro lado, y gracias a los trabajadores contratados a través del programa MONTEL, Santa Marta ha acometido la limpieza del cauce y la ribera del río Tormes de manera periódica, así como a través del Plan Cauces de la Diputación, que se enfoca en la limpieza, desbroce y retirada de vegetación en los tramos urbanos de los ríos. A esto hay que añadir el programa de limpieza de solares y parcelas municipales

Publicidad Publicidad

El Ayuntamiento de Santa Marta además, y gracias al Plan PREVIN, se encuentra inmerso en la elaboración de la guía de respuesta ante emergencias por incendios forestales en el ámbito local, en la que se recopilan los datos básicos de carácter operativo necesarios para la gestión del fuego, como vías de acceso, situación de los hidrantes o proximidad del entorno forestal.

En el caso del incendio que se declaró ayer en Santa Marta, el Ayuntamiento mantuvo una coordinación constante con la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca, y puso a disposición del operativo todos los medios municipales disponibles.