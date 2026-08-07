Nuevo césped para el campo de futbol Alfonso San Casto de Santa Marta

Los usuarios del campo de fútbol Alfonso San Casto han estrenado terreno de juego una vez finalizados los trabajos de renovación del césped artificial, una actuación que ha supuesto para el Ayuntamiento de Santa Marta una inversión de 249.861 euros.

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Como explicó el alcalde del municipio, David Mingo, “no se trata de una actuación menor, ya que estamos hablando de una superficie de 106x70,8, si sumamos las zonas de césped perimetrales. Una actuación muy necesaria, por otra parte, ya que la superficie de juego no se renovaba desde el año 2011 y ya no era la adecuada para los entrenamientos y los partidos”.

El Ayuntamiento ha instalado en el campo de fútbol Alfonso San Casto, diseñado para la práctica de fútbol 11 y fútbol 7, un césped mixto de última generación diseñado específicamente para la práctica del fútbol a nivel competición, que cuenta además con la homologación de la FIFA.

Para ello, los operarios han tenido que desmontar el equipamiento deportivo del campo para luego proceder a retirar el antiguo césped. También se ha nivelado el terreno y se ha limpiado la superficie y las canaletas laterales, además de colocar una banda elástica antes de extender el nuevo césped, sobre el que han tenido que volver a colocar el equipamiento.