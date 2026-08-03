Doñinos amplía sus zonas verdes con la habilitación de nuevos espacios de ocio

Doñinos de Salamanca contará con una nueva zona verde de cerca de 7.000 m2 gracias al trabajo de los 10 participantes en el Programa Mixto de Formación y Empleo ‘Parque El Cervero’ que estarán inmersos en este proyecto hasta el próximo mes de febrero.

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Según informa el Consistorio de la localidad, el programa cuenta con un presupuesto total de 365.910,46 euros y prevé favorecer la inserción laboral de los participantes, con el compromiso municipal de contratar al menos a tres personas al finalizar el programa. El coste total del proyecto es de 365.910 euros, de los que 286.448,40 euros corresponden a la acción formativa financiada por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León y 79.462 euros a la aportación municipal.

“El proyecto en el que están trabajando los 10 participantes en el programa supone una prolongación del Bosque de los Niños, una gran zona verde con espacios de sombra y descanso y un parque infantil que da servicio a todas las viviendas de este entorno y, en general a todos los vecinos. Además garantizamos el futuro laboral de 10 personas con posibilidades de trabajo para tres de ellas en el municipio”, explicó el alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez.

Los trabajos contemplan la instalación y mantenimiento de riego automático por goteo y aspersión, con programadores vía wifi. También se sembrarán cerca de 4.000 m2 de pradera natural y césped y más de 600 metros lineales de setos para delimitar el parque y proteger las viviendas del entorno. Además se plantarán especies ornamentales arbóreas y arbustivas, rocalla, se acondicionarán los caminos interiores y se habilitará mobiliario urbano como bancos, mesas, bancos papeleras y tumbonas así como como tres pérgolas tapizadas con especies trepadoras.