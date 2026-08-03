Este es el programa de fiestas completo en Castellanos de Moriscos

Los vecinos de Castellanos de Moriscos ya están preparados para recibir a unos de los días más importantes del año, sus fiestas patronales en honor al Cristo de las Batalla.La localidad salmantina ya lo tiene todo a punto para vestirse de gala y desplegar una variada agenda festiva en honor a su patrón con varios días llenos de actividades donde la tradición y las propuestas más juveniles se darán la mano para no dejar espacio al aburrimiento.
El programa diseñado para esta edición está pensado para hacer disfrutar a grandes y pequeños por igual. Entre sus platos fuertes no faltará la gastronomía, con citas ya emblemáticas como la clásica caldereta, la paella popular o las paradas de la food-truck, siempre acompañadas del mejor ambiente. La música será el gran hilo conductor que marcará el pulso del municipio, combinando el espectáculo de prestigiosas orquestas de verbena con la energía de actuaciones en directo, conciertos de rumba y un potente festival de DJ’s de primer nivel que promete alargar las noches hasta altas horas.
El punto de partida institucional estará cargado de emotividad, reuniendo a la comunidad en torno al saludo consistorial y un pregón muy especial, antes de que el chupinazo haga estallar el júbilo en la Plaza Mayor. Una jornada en la que las peñas disfrazadas llenan de color las calles con el tradicional recorrido por sus locales. Asimismo, los actos religiosos tendrán su espacio central el domingo, permitiendo rendir homenaje al patrón en un ambiente de sobriedad, devoción y arraigo local.